"Энергия единства": в Первоуральске прошел народный праздник

Накануне в Первоуральске состоялся грандиозный праздник "Энергия единства". Мероприятие было организовано Свердловским филиалом "Т Плюс" и посвящено Году единства народов России.

Масштабные гуляния развернулись на набережной Первоуральска. Всех пришедших ждала развлекательно-познавательная программа и выступление народных коллективов – русских, башкирских, татарских, кавказских и многих других. На площади расположились национальные шатры и зоны для активностей.

Были организованы площадки с мастер‑классами, где можно было своими руками научиться башкирской тамбурной вышивке. Рядом проходил мастер‑класс по уральской технике набивного рисунка. Также можно было отправиться к подворьям: русскому и башкирскому, где угощали горячими блинами, ароматной выпечкой и душистым чаем на уральских травах.

Для гостей мероприятия были организованы конкурсы и викторина с призами для взрослых и детей. Каждый мог сделать фото в национальных костюмах и бесплатно отведать блюда национальной кухни – плов, эчпочмак, чак-чак. Были и другие развлечения: аттракционы, аквагрим, народные игры. Ну а для самых активных сделали игровые площадки с веселыми интерактивами и призами.

Главное действо происходило на специально установленной для праздника сцене.

"Сегодня мы собрались здесь, на набережной, чтобы вместе почувствовать ту самую энергию – энергию единства!", - объявил ведущий.

К зрителям обратились и.о. главы Первоуральска Денис Поляков и технический директор Первоуральских тепловых сетей Аркадий Спевак. После чего выступили артисты: Эльмира Вахитова с песней "Грею счастье", марийский ансамбль "Яндар памаш" с национальными частушками, образцовый ансамбль танца "Арабеск", вокальный ансамбль "Тургай", ансамбль русской песни "Черемушки" и многие другие.

Зрители участвовали в "Игре с тюбетейкой": вставали в круг и надевали друг на друга этот национальный головной убор, пока звучала музыка. Как только она переставала играть, тот, на котором в этот момент была тюбетейка, должен был выйти в круг и исполнить танец.

Также в этот вечер состоялась презентация книги "Теплые сказки". Это уникальное эксклюзивное издание, выпущенное ограниченным тиражом. В сборник вошли сказки разных народов России. Каждая история выделяется своим национальным колоритом.

В книге собраны сказки 16 народов: татарские, башкирские, коми-угорские и другие. Раньше они нигде не издавались. Прочитав эти истории, можно проникнуть в другие традиции и культуру. Для создания книги была организована специальная литературная экспедиция по всем регионам действия "Т Плюс". Полгода она искала носителей этих сказок, а итогом стало издание этого уникального сборника.

Любой мог получить книгу "Теплые сказки" абсолютно бесплатно. Это вызвало настоящий ажиотаж: уральцы разобрали все сборники буквально за считанные минуты.

Состоялся флешмоб "Дружба народов", в котором могли принять участие все желающие. А завершился праздник огромным народным хороводом. В нем участвовали как гости мероприятия, так и сами артисты, выступавшие на сцене в этот летний вечер.