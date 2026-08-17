17 Августа 2026
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Политика За рубежом
Фото: Reuters / Brian Snyder

Трамп готов разбомбить Оман

Президент США Дональд Трамп готов отдать приказ о бомбардировке Омана. Заявление прозвучало в ответ на вопрос о переговорах Маската и Тегерана по контролю над Ормузским проливом.

"Если Оман встанет на пути, мы разбомбим их к чертям", - приводит РИА Новости слова Трампа, сказанные Fox news.

Ранее стало известно, что среди ключевых ближневосточных партнёров США, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Бахрейн и Кувейт, нарастает недовольство действиями президента США Дональда Трампа в отношении Ирана. Элиты этих стран всё чаще задаются вопросом, нужно ли дальнейшее присутствие американских военных баз на их территории.

Представители стран Залива открыто выражают недовольство: по их мнению, именно действия Трампа спровоцировали конфликт, за последствия которого им теперь приходится расплачиваться. В частности, суннитские страны (Саудовская Аравия, Турция и Пакистан) начали укреплять собственные оборонные союзы, пытаясь снизить зависимость от США. Они заключили соглашение о совместной обороне.

Теги: Дональд Трамп, Оман, Иран, Ормузский пролив


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