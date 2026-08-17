17 Августа 2026
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Фото: Камская археологическая экспедиция

В ходе археологических работ на Архиерейском кладбище в Перми специалистами обнаружено 599 захоронений

В ходе археологических работ на Архиерейском кладбище в Перми специалистами обнаружено 599 захоронений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе музея Архиерейского квартала.

Самая многочисленная группа — чиновники и члены их семей — насчитывает 167 могил (27,8%). Далее следуют купцы — 112 (18,6%), представители духовенства — 105 (17,5%), мещане — 85 (14,1%) и потомственные и личные почетные граждане — 46 (7,6%). Остальные 85 захоронений принадлежат дворянам, крестьянам, военным, врачам, ученым, преподавателям и ремесленникам. Самое раннее погребение датируется 1796 годом.

Данные основаны на сохранившихся источниках, и реальное число похороненных на Архиерейском кладбище значительно больше.

Кладбище находится в границах Архиерейского квартала, где до недавнего времени располагался зоопарк. Сейчас на части территории ведутся работы по благоустройству.

Здесь реализуют три концептуально связанных друг с другом проекта: реконструкция территории у Кафедрального собора; восстановление Архиерейских домов и обустройство Яблоневого сада. Яблоневый сад будет поделен на две зоны: "зону памяти", где будут предусмотрены места для дальнейшего размещения памятников: ротонды, часовни или других объектов, и "светскую зону", где будет место для отдыха, созерцания и прогулок. Сейчас идет первый этап благоустройства территории, в него входит вырубка аварийных деревьев и демонтаж строений. Снос объектов происходит в соответствии с проектной документацией. В основном это объекты, относящиеся к деятельности зоопарка, в том числе административное здание, здания буфета, кассы, проходной. Светская часть сада будет расположена вне границ захоронений.

В саду предполагается восстановление исторического облика здания конюшни Архиерейского дома по техническому заданию Инспекции по охране объектов культурного наследия. Речь о здании, где до недавних пор размещался павильон экзотических животных.

Проектом предусмотрено благоустройство западной и восточной частей участка: обустройство центральной площади с "арома-садом", "зеленых комнат", яблоневого сада, "белого сада" и "зеленого балкона".

В ходе работ на территории будут проведены посадки деревьев (ивы, березы, яблони, тополи, туи) и кустарников (сирени, чубушники, спиреи, можжевельники, кизильники).

Теги: Архиерейское кладбище, работы, рекреационная зона


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