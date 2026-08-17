Никакого журналистского мнения: ВС запретил оправдывать терроризм

Никакое оправдание терроризма не является журналистикой или реализацией права на мнение, постановил Верховный суд (ВС) РФ в своем определении. Это не может быть приравнено к праву на критику власти или выражению личной позиции. Мотивы и убеждения значения не имеют.

Военная коллегия ВС рассмотрела материалы дела в отношении фигурантки, заочно приговоренной к шести годам колонии за оправдание терроризма в сети и нарушение правил деятельности иностранного агента. Защита настаивала на том, что действия осужденной были продиктованы исключительно журналистской деятельностью и правом на свободное выражение мнений, а не умыслом на поддержку террористов.

Однако ВС отверг эти доводы. И указал, что профессиональный опыт и образование ясно свидетельствуют о том, что она прекрасно осознавала свои действия. Это не свобода слова, а оправдание терроризма. Приговор оставлен без изменения. К слову, осужденная находится в международном розыске, передает Российское агентство правовой и судебной информации.