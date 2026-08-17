Обвиняемый в убийстве трех человек в Екатеринбурге отказался признавать вину

В Екатеринбурге стартовал суд по делу об убийстве 30-летней давности. Фигурант отказался признавать свою вину.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, обвиняемым является неоднократно судимый Олег Туктаров. По версии следствия, в августе 1993 года Туктаров со своими знакомыми распивал спиртное в доме №57 на улице Ольховской в уральской столице. В ходе застолья возник конфликт, в результате двое его участников были зарезаны.

Спустя несколько месяцев, в январе 1994 года, в одной из квартир на улице Черепанова в Екатеринбурге был обнаружен труп мужчины с ножевыми ранениями. Следствие полагает, что он также стал жертвой Туктарова.

Дело об убийстве трех человек рассматривает Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Сегодня было озвучено обвинительное заключение. В ходе заседания Олег Туктаров свою вину не признал.

Сейчас в процессе объявлен перерыв. Суд вернется к рассмотрению дела 17 сентября.