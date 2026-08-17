В Уфе из-за нападения на сестёр соберут комиссию по делам несовершеннолетних

В Уфе предстоит собраться членам комиссии по делам несовершеннолетних. Повод – нападение на двух сестёр, закончившееся дли них травмами.

"Принимаются меры для установления причин происшествия и предотвращения подобных случаев в будущем. На днях соберем комиссию по делам несовершеннолетних и детально разберём ситуацию, что бы не повторилось", - написал в своём канале в "Максе" первый вице-премьер правительства Башкортостана Урал Кильсенбаев.

По данным следствия, в одной из квартир в Уфе 16-летняя девушка ударила ножом двух сестер 9 и 16 лет. Сообщалось, что после совершения преступления нападавшая скрылась, но позже была задержана. Пострадавшие госпитализированы. Одна из девочек (16 лет) находится в крайне тяжелом состоянии. СМИ пишут, что 10-летний брат пострадавших смог сбежать от вооруженной ножом школьницы и позвать на помощь соседей.