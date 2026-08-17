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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Суд оставил в СИЗО охранника гостиницы "Мадрид", обвиняемого в стрельбе по 11-летнему мальчику

Свердловский областной суд признал законным арест охранника гостиницы "Мадрид", которого обвиняют ранении 11-летнего мальчика из пневмата. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, что 1 августа Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга избрал Александру Курсу меру пресечения в виде заключения под стражу до конца сентября текущего года. Однако, адвокат обвиняемого подал апелляционную жалобу.

"Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, оставил постановление суда первой инстанции без изменения. Александр Курс останется под стражей по 29 сентября 2026 года включительно", - сообщили в суде.

Инцидент произошел вечером 28 июля. По версии следствия, Курс, не обладающий статусом частного охранника, не менее четырех раз выстрелил в подростка, играющего с другом у гостиницы. Предположительно, огонь он вел из пневматического пистолета. Ребенок получил ушибленные раны спины и ушной раковины. Охраннику предъявили обвинение по ч.2 ст. 330 УК РФ "Самоуправство, совершенное с применением насилия".

Теги: Екатеринбург, Мадрид, гостиница, ребенок, охранник, стрельба


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