В Рязани задержали девушку за публикацию видео с БПЛА в соцсетях

Сотрудники полиции нашли 22-летнюю жительницу Рязани, опубликовавшую видеокадры полетов украинских БПЛА. Об этом сообщило УМВД по региону.

Решается вопрос о привлечении девушки административной ответственности. Она признала свою вину.

По данным ведомства, девушка на своем телефоне создала видеоподборку кадров полетов дронов над территорией региона, а затем опубликовала это видео в запрещенной социальной сети.

В июле 19-летнюю жительницу Краснодара задержали за публикацию видео горящего склада после атаки БПЛА.