Алексей Лопатин: В России сложился "высокомаржинальный бизнес по подготовке к ЕГЭ"

В России продолжается обсуждение прецедента, когда 300-бальник не смог поступить ни в один выбранный вуз, так как все места оказались заняты олимпиадниками и льготниками.

Заведующий кафедрой реактивных двигателей и энергетических установок КНИТУ-КАИ Алексей Лопатин пишет, что в стране "сложился вполне себе высокомаржинальный бизнес по подготовке к ЕГЭ и отдельный достаточно закрытый рынок по индивидуальной подготовке и сопровождению участия школьников в олимпиадном движении".

Для отдельно взятого репетитора рынок подготовки к олимпиадам является более высокомаржинальным, он больше на этом может заработать. Если специалистов по высокоуровневой подготовке к ЕГЭ можно насчитать чуть больше тысячи человек, то педагогов, способных подготовить победителей или хотя бы призеров всероссийских олимпиад, в разы меньше. Поэтому те, кто могут, нацелены на подготовку олимпиадников, но иногда это может приводить к таким казусам, как в этом году. Рыночная логика в сочетании с бюрократией порождают такие последствия.

Однако это привело к смерти фундаментальной идеи ЕГЭ, что любой выпускник из провинции, набравший высокие баллы, может поступить в ведущий российский вуз, считает учитель информатики Михаил Богданов.