Верховный суд разъяснил порядок возврата задатка при покупке квартиры

В Верховном суде объяснили, как можно вернуть задаток при покупке квартиры. Такой вариант развития событий возможен, если в предварительном договоре прописаны обстоятельства, препятствующие исполнению обязательств.

Поводом для разъяснений стал иск супругов из Калининградской области – покупателей квартиры. Они заключили предварительный договор уступки права требования, по которому продавцы обязались уступить права и обязанности по основной сделке в отношении жилого помещения.

Согласно условиям соглашения, они внесли часть денег, рассчитывая позже заплатить оставшуюся сумму в том числе с помощью кредита. Банк в выдаче ипотеки отказал. Заявители обратились в суд с требованием вернуть внесённый задаток.

Три инстанции удовлетворили иск, посчитав, что основной договор не был заключён по независящим от сторон обстоятельствам, из-за чего заплаченные деньги надо вернуть. Ответчики подали жалобу в ВС России, указав, что выводы судов носят ошибочный характер. Верховный Суд РФ направил дело на новое рассмотрение.

Коллегия по гражданским делам разъяснила, что, исходя из буквального толкования условий предварительного договора, у истцов есть возможность использовать как кредитные, так и собственные деньги для внесения платы за квартиру. Кроме того, конкретный вид кредита не закреплен. Соответственно, обстоятельства, связанные с отказом банков в выдаче ипотеки, не свидетельствуют о наличии объективной невозможности исполнения возникших обязательств, сообщает пресс-служба инстанции.