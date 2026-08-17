Минобразования опровергло слухи об обязательном походе свердловских школьников на "Колобка"

Свердловских школьников не будут насильно водить на просмотр нового российского фильма "Колобок". Фейк опровергло министерство образования региона, приведя официальный комментарий Минпросвещения страны.

Ранее в сети появилась информация о том, что министерство "распорядилось организовать для школьников 1–9-х классов обязательный просмотр фильма", однако, эта информация не соответствует действительности. В сообщениях также приводится комментарий несуществующего замминистра просвещения, что явно указывает на недостоверность.

"Минпросвещения России не издавало распорядительных или нормативных документов, обязывающих образовательные организации проводить массовые показы этого фильма", - заявили в министерстве, добавив, что картина и без этого успешно привлекает внимание зрителей.

Граждан просят проверять информацию и ориентироваться на официальные источники.