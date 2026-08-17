Российские дипломаты провели параллель между европейскими политиками и старухой Шапокляк
Посол России в Германии Сергей Нечаев в ходе выступления провёл аналогию между логикой ряда европейских политиков и мировоззрением старухи Шапокляк из мультфильма "Чебурашка". Дипломат напомнил о характерной фразе героини - о том, что "хорошими делами прославиться нельзя" - и отметил, что отдельные деятели европейского политического пространства, по его наблюдениям, действуют в схожем ключе: будто добиться внимания и признания можно не через созидательные шаги, а иными методами. Фрагмент выступления опубликован в Telegram‑канале ИС "Вести".
Спустя сутки, 17 августа, к этому же художественному образу обратилась официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она сопоставила главу европейской дипломатии Каю Каллас с Шапокляк - такой риторический прием стал частью реакции на анонсированный Каллас "самый масштабный" пакет антироссийских санкций со стороны Евросоюза.