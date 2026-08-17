Экс-совладелец "ТНС Энерго" получил 18 лет за махинации с 14 млрд

В Москве наказан экс-совладелец "ТНС Энерго" Дмитрий Аржанов и его подельники по делу о мошенничестве. Решение принял Тверской райсуд.

По версии следствия, руководители энергосбытовых компаний в 2011-20 гг. похищали деньги, полученные от потребителей электроэнергии и подлежащие оплате ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (сейчас компании ПАО "Россети"). Общий ущерб обвинение оценило в сумму более 14 млрд руб.

Приговор Аржанову – 18 лет колонии строгого режима, пишет РБК.