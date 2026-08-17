Основателя "Рольфа" заочно приговорили к девяти годам колонии

Черемушкинский суд Москвы заочно приговорил к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 800 тысяч рублей основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова по делу о выводе за рубеж 4 млрд рублей.

Как сообщает ТАСС, Петров признан судом виновным по п. "а" и "б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Также суд приговорил к 8,5 годам колонии директора департамента развития бизнеса группы компаний "Рольф" Анатолия Кайро. Он единственный фигурант этого дела, кто реально оказался на скамье подсудимых.

Заочный приговор также вынесли еще двум фигурантам. Экс-гендиректору "Рольфа" Татьяне Луковецкой назначали 8,5 года колонии и штраф в размере 500 тысяч рублей. Такое же наказание получил глава кипрской компании Panabel Limited Георгий Кафкалия.

В июне 2019 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении основателя автодилера "Рольф" и нескольких руководителей компании по фактам вывода за границу 4 млрд рублей. В офисах одного из крупнейших российских дилерских холдингов в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски.

В сентябре 2019 года Сергей Петров был заочно арестован по делу о выводе средств и объявлен в международный розыск.

В феврале 2022 году Химкинский городской суд Московской области в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры к автодилеру "Рольф" и основателю компании Сергею Петрову о взыскании в пользу государства 19,4 млрд рублей. Соответчиками по иску также являлись ООО "Рольф Моторс", ООО "Рольф Эстейт Санкт-Петербург". Сумму по иску суд постановил взыскать солидарно со всех ответчиков. Генпрокуратура обосновывала свои требования тем, что Петров управлял "Рольфом", будучи депутатом Госдумы, и не декларировал истинные доходы.