Жители Упоровского округа отправили гуманитарную помощь участникам СВО

Жители Упоровского округа отправили гуманитарную помощь участникам специальной военной операции, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Этот конвой, сформированный добровольцами муниципалитета, стал уже 14-тым по счету.



Упоровцы продолжают поддержку земляков, участвующих в специальной военной операции. Волонтеры плетут маскировочные сети, изготавливают антидроновые шторы и шьют изделия для госпиталей.



В округе действуют 15 добровольческих объединений. Они передают посылки и изготовленные изделия в Упорово, где груз формируют для дальнейшей отправки.



В составе очередного гуманитарного груза - 150 маскировочных сетей и 70 посылок для госпиталей. В погрузке участвовали волонтеры объединения "Нить жизни" и работники Центра реализации молодежных программ. Отправка станет частью областного конвоя.

В июне в зону проведения спецоперации упоровцы отправили автомобиль ГАЗ‑69А, восстановленный ветеранами боевых действий Упоровского округа и груженный посылками для бойцов СВО. Помимо автомобиля, бойцам на передовую были переданы маскировочные сети, антидроновые шторы, продукты, предметы первой необходимости и многое другое.