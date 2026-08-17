Школьные сборы: во сколько обойдется базовый набор

Эксперт АКРА Евгения Траутман представила расчеты стоимости стандартного "школьного набора" в России - за основу взяли данные Росстата, результаты подготовили для РИА Новости. Согласно оценке, в 2026 году родителям в среднем придется потратить 17 тысяч рублей, чтобы собрать в школу мальчика, и 19 тысяч - для девочки.

Основную часть бюджета "съедает" одежда. Комплект вещей для мальчика аналитики оценили в 13 тысяч рублей, для девочки - в 15 тысяч. К этой сумме нужно прибавить порядка 2,7 тысячи рублей за рюкзак и свыше 900 рублей на канцелярские товары. В базовый перечень для мальчика вошли куртка, две пары брюк из разных тканей, две сорочки, туфли, а также стандартный набор принадлежностей: 20 тетрадей, альбом для рисования, пять ручек, два карандаша и фломастеры. Для девочки комплект скорректировали с учётом типичного гардероба: вместо брюк и сорочек в него включили платье, две блузки и юбку - остальные позиции совпадают.

Региональные различия в стоимости оказались ощутимыми. Наиболее бюджетные сборы - в Калмыкии: там подготовка мальчика к школе в среднем стоит 12,3 тысячи рублей, девочки - 14,9 тысячи. Помимо республики, в тройку субъектов с самыми низкими ценами вошли Астраханская и Белгородская области.

Сообщалось, что в Новосибирске перед 1 сентября остро не хватает учителей: в городе открыто 748 вакансий (из них 591 - для предметников), особенно не хватает преподавателей математики (110 вакансий) и русского языка с литературой (80 вакансий); лишь 30 из 210 школ (14 %) полностью укомплектованы кадрами, а в среднем каждой школе нужно еще по три педагога.