Путина просят ввести временное управление в российских структурах Nestle

Президента Владимира Путина просят ввести временное управление в российских юридических лицах одного из крупнейших мировых производителей продуктов питания Nestle. С просьбой обратилась "КС Логистика".

Теоретически, такая мера может стать первым этапом в процедуре смены собственника компании, чей бизнес сейчас оценивают в 160-170 млрд руб. Целесообразность такого шага Правительство РФ оценит до конца года.

Предложение о введении внешнего управления обосновано отсутствием планов по расширению мощностей и прекращением экспорта произведенных в России товаров, пишет "Ъ".