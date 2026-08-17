Крупнейшие медвузы заявили об огромном недоборе в ординатуру

Крупнейшие медицинские вузы страны сообщили о сотнях незаполненных бюджетных мест и дополнительном приеме в ординатуру. Эксперты связывают это с законом об обязательной отработке и трехкратных штрафах за расторжение целевого договора, которые отпугнули многих абитуриентов.

Медицинский юрист Алексей Панов считает, что эта приемная кампания в ординатуру войдет в учебники по социологии. При огромном конкурсе крупнейшие медицинские вузы в экстренном порядке объявили дополнительный набор. Это какой-то театр абсурда. Минздрав РФ "превратил конкурс знаний в соревнование бюрократических портфолио". Абитуриенты-целевики имеют огромное преимущество перед краснодипломниками.

"Невозможность поступить честно породила теневой рынок: мессенджеры наводнили предложения купить соавторство в статьях РИНЦ или получить фиктивные волонтерские часы. Те, кто не захотел участвовать в гонке накрученных цифр, оказались отрезаны от бюджета, а вузы потеряли качественных студентов в основной этап приема", — написал Панов.

Он полагает, что государство научилось "покупать лояльность на входе", но не способно удержать специалистов на выходе. Если ничего не изменится, произойдет огромный отток кадров, потому что статус профессии вполне соответствует зарплатам и условиям работы.