После нападения девочки на двух сестер в Уфе возбудили уголовное дело

Девочка напала с ножом на двух сестер в Уфе из-за конфликта "на почве личных неприязненных отношений", сообщает СУСК РФ по Башкирии.

По факту нападения возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. По данным следствия, в одной из квартир в Уфе 16-летняя девушка ударила ножом двух сестер 9 и 16 лет.

Сообщалось, что после совершения преступления нападавшая скрылась, но позже была задержана.

Пострадавшие госпитализированы. Одна из девочек (16 лет) находится в крайне тяжелом состоянии, сообщили в минздраве региона.

СМИ пишут, что 10-летний брат пострадавших смог сбежать от вооруженной ножом школьницы и позвать на помощь соседей.