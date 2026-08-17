В Донецке еще больше сократят подачу воды

В Донецкой агломерации и в целом по ДНР до конца августа еще больше сократят подачу воды. Об этом сообщила "Вода Донбасса". Ужесточение связано с аварийно-восстановительными работами после повреждения объектов энергетики.

Будут отключены подстанции, обеспечивающие работу объектов водоснабжения, а без полноценного электроснабжения оборудование не может подавать воду в прежнем объеме, отметили коммунальщики.

В ночь на 14 августа ДНР подверглась сильной атаке украинских дронов. В итоге были запущены веерные отключения электроэнергии в ряде районов. Вице-премьер ДНР Андрей Чертков призвал с пониманием отнестись к новым ограничениям, ибо враг целенаправленно атакует энергетическую инфраструктуру. По его словам, энергетики и ремонтники круглосуточно работают над нормализацией энергоснабжения, выстраиваются новые схемы подачи электричества, а власти держат руку на пульсе и пытаются сделать все, чтобы как можно скорее разрулить ситуацию и дать воду и свет.

Вода второй год снова подается лишь раз в трое суток на несколько вечерних часов, однако доходит не до всех. В ряде районов воды в кранах не видят по много месяцев, набирая в подвалах или в пятитонных бочках, которые наполняют приезжающие водовозки. Однако на днях во многих домах из-за перепадов напряжения были отключены лифты. А сколько воды в день можно притащить домой по ступенькам на верхние этажи?