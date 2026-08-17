Силовики завели дело на руководителей телеканала "Дождь"***

Правоохранители возбудили уголовное дело против Натальи Синдеевой* и Марка Тена - они руководят телеканалом "Дождь"***. Синдеева - председатель совета директоров, Тен - гендиректор. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах. Им вменяют ч. 3 ст. 284.1 УК РФ - организацию работы нежелательной в России структуры.

Телеканал ведет работу через компанию TVR Studios B.V.**. Юрлицо зарегистрировали в Нидерландах 6 декабря 2022 года. Раньше проектом руководил Дэрк Сауер - создатель издательского дома Independent Media.

По данным правоохранителей, уставный капитал компании - всего 1 тысяча евро, это минимальный допустимый уровень. В документах прописали, чем должна заниматься фирма: независимо и беспристрастно освещать важные события в России. В планах - ежедневно выпускать новости, делать авторские программы и распространять контент разными способами: через кабельное ТВ, онлайн‑трансляции, мобильные приложения и Smart TV.

Ранее Таганский суд Москвы заочно арестовал Михаила Фишмана* - ведущего телеканала "Дождь"*** - по обвинению в участии в деятельности нежелательной организации; если его экстрадируют в Россию, его сразу задержат и поместят под стражу на два месяца.

* - признаны в РФ иноагентами

** - признана в РФ нежелательной организацией

*** - СМИ, выполняющее функции иностранного агента