В Свердловской области полугодовалый младенец вылетел из салона при ДТП

В Пышминском районе произошло ДТП, в результате которого погиб шестимесячный ребенок. Еще двое взрослых и трехлетний мальчик пострадали.

Трагедия произошла 17 августа на 184-м километре автодороги Екатеринбург – Тюмень. По предварительным данным, водитель 1991 года рождения, житель ХМАО, управляя автомобилем Эксид следовал со стороны Тюмени в направлении Екатеринбурга. Выбрав небезопасную скорость, он потерял контроль над управлением и съехал с проезжей части, после чего автомобиль опрокинулся.

В этот момент из салона вылетел маленький мальчик, который погиб на месте еще до прибытия "скорой". Травмы различной степени тяжести получили сам водитель, его супруга 1991 г.р. и их трехлетний сын.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства. Назначено проведение расследования.

Госавтоинспекция напоминает, что неукоснительное соблюдение скоростного режима, непрерывный контроль за дорогой и недопустимость управления в утомлённом состоянии являются прямыми обязанностями водителя.