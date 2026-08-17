Фонд святой Екатерины и «Сима-Ленд» завершили модернизацию отделения дневного стационара областного онкодиспансера

Фонд святой Екатерины и группа компаний «Сима-Ленд» закончили работы по ремонту и обустройству первого крыла нового отделения дневного стационара противоопухолевой лекарственной терапии Свердловского областного онкологического диспансера.

Старт работе отделения дали заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, министр здравоохранения России Михаил Мурашко и губернатор Свердловской области.

Новое отделение площадью 500 м2 принимает более 50 человек в день. Благодаря развитию системы диагностики онкологии пациенты уже на ранних стадиях могут получать полноценную лекарственную терапию. До появления нового подразделения СООД проводил до 8000 процедур в год, сейчас это количество серьезно увеличится.

Для пациентов оборудованы 13 палат с индивидуальными зонами и функциональными креслами, различными вариантами освещения, зарядными устройствами, столиками и кнопками вызова врача. Кроме того, отремонтированы процедурная, санитарные комнаты, регистратура и зоны ожидания для сопровождающих.

Особенностью отделения стала молельная комната с иконой Божией Матери «Всех скорбящих Радость», написанной в мастерской Ново-Тихвинского женского монастыря.