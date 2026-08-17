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Образование В России Новосибирская область
Фото: Накануне.RU

Накануне 1 сентября учителями полностью укомплектованы только 14% школ Новосибирска

В преддверии 1 сентября новосибирским школам остро не хватает учителей. Согласно отчету городского департамента образования, на начало августа было 748 вакансий, из которых 591 приходится на преподавателей-предметников.
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Наиболее остро ощущается дефицит учителей математики (110 вакансий) и русского языка и литературы (80). На текущий момент лишь 30 из 210 городских школ полностью укомплектованы кадрами, это лишь 14%.

Каждой школе мегаполиса нужны в среднем три учителя — огромные цифры. По области открытых вакансий 840, или 4% от общего числа учителей, сообщила заминистра образования региога Ольга Недосып. А вот по областному центру дефицит намного больше. Но точные цифры не приводятся. По данным "Родной школы", в области учителя математики работать в среднем почти на 2 ставки (1,8).

Лидер "Родной школы", член-корреспондент РАН Алексей Савватеев говорит, что даже дефицит учителей в несколько процентов открытых вакансий, о чем постоянно говорит как о якобы небольшом министр просвещения РФ Сергей Кравцов, — это на самом деле катастрофа. Потому что, даже беря по полторы-две ставки, учителя все равно не могут закрыть все вакансии. Это значит, что данные уроки либо вообще не преподаются в школах, либо ведутся кое-как, когда физику ведет математик, географию — историк и т.п.

Средняя зарплата учителей в Новосибирской области, по данным ГородРабот.ру, составляет лишь 46 тыс. рублей.

Теги: учителя, школа


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