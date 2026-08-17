Уральский пенсионер отдал более миллиона рублей мошенникам, заявившим об отключении горячей воды

Мошенники похитили у 80-летнего жителя Каменска-Уральского более миллиона рублей. Полицейские задержали "курьера", забравшего деньги.

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Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Свердловской области, в середине июля пенсионеру в мессенджере пришло сообщение якобы от старшего по дому. Мошенник заявил об отключении горячей воды и предложил обсудить эту ситуацию в "домовом чате". В ходе переписки пенсионер назвал собеседнику код из СМС-сообщения.

После этого с уральцем связались неизвестные, представившиеся "сотрудниками Росфинмониторинга и Центрального банка". Они сообщили мужчине о якобы возникшей угрозе хищения его денег и убедили в необходимости "переактивации корреспондентского счета". Злоумышленники заверили, что после деньги "вернутся на счет с процентами" и заставили передать наличные прибывшему "курьеру".

В итоге пенсионер отдал незнакомцу более миллиона рублей. Позднее мужчина рассказал обо всем родственникам и обратился в полицию. Силовики задержали "курьера" в Екатеринбурге. Как выяснилось, молодой человек согласился подзаработать, забирая деньги у горожан. На допросе он пояснил, что якобы не осознавал противоправный характер своих действий вплоть до задержания.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Сейчас в МВД устанавливают организаторов преступной схемы, а также проверяют задержанного на причастность к аналогичным преступлениям.

Напомним, недавно в Екатеринбурге задержали "курьера" мошенников, который специально приехал на Урал из Подмосковья.