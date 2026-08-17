АТОР: "Горящие" туры в Турцию исчезли как класс

В Ассоциации туроператоров России полагают, что "горящие" туры в Турцию исчезли как класс.

Туроператоры в этом году очень хорошо закрывают и свои гарантированные блоки мест в турецких отелях на сентябрь, и блоки выкупленных кресел в самолетах. То есть "гореть" попросту нечему.

Больше того, для ряда объектов из выборки (Serenis Hotel, Voyage Sorgun, MAXX Royal и других) у крупных туроператоров со своими чартерными и блочными программами сейчас уже невозможно купить турпакет со стандартными номерами. Турагентам остается только собирать динамические пакеты с регулярными рейсами и местами в отелях "под запрос" (что не гарантировано), сообщает пресс-служба Ассоциации.