СМИ: Нехватка топлива может усилиться в сентябре из-за планового ремонта крупных НПЗ

Нехватка топлива в России может усилиться в сентябре из-за плановых ремонтов крупных НПЗ. Кроме того, снизится отгрузка топлива из Белоруссии, где планируются работы на Новополоцком НПЗ. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По оценкам экспертов, в первую очередь ремонт белорусского НПЗ отразится на потребителях в Поволжье, которые зависели от поставок топлива с этого завода. Упадет доступность топлива для трейдеров и независимых АЗС.

Дополнительный риск создают атаки на НПЗ, которые остаются непредсказуемым фактором. Он вкупе с плановыми ремонтами и повышенным спросом может усилить нехватку горючего, добавляют участники рынка.

Снижение белорусских отгрузок, по мнению источников, может компенсироваться импортом из Индии, однако он, скорее всего, будет перенаправлен на АЗС крупных нефтяных компаний.

Напомним, в июле вице-премьер Александр Новак признал, что причиной дефицита бензина в России стали именно "прилеты" и вызванные этим внеплановые ремонты НПЗ. На этом фоне в России начало снижаться количество операторов АЗС.