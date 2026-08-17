17 Августа 2026
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Фото: Накануне.RU

Politico: Европа блокирует зерновой экспорт Украины

Экспорт украинского зерна столкнулся с двойным барьером: помимо российских ударов по портам Черного моря, Киев встретил сопротивление там, где не ожидал, - со стороны ряда стран ЕС. Об этом пишет Politico.
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Опасаясь дестабилизации собственных аграрных рынков, Польша, Венгрия и Словакия ограничивают ввоз украинской сельхозпродукции. По словам замминистра аграрной политики Украины Тараса Высоцкого, за начало августа объем поставок сократился до трети от обычных показателей. Если этот логистический кризис не будет преодолен, к осени на Украине возникнет дефицит складских помещений для нового урожая, так как некуда девать собранный. Судовладельцы отказываются заходить в украинские порты, а альтернативные пути через Европу не решают проблему: наземная логистика обходится намного дороже морских путей, а дунайские маршруты весьма ограничены, тем более сейчас, во время сильного обмеления.

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Теги: Европа, Украина, экспорт, зерно


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