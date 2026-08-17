Politico: Европа блокирует зерновой экспорт Украины

Экспорт украинского зерна столкнулся с двойным барьером: помимо российских ударов по портам Черного моря, Киев встретил сопротивление там, где не ожидал, - со стороны ряда стран ЕС. Об этом пишет Politico.

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Опасаясь дестабилизации собственных аграрных рынков, Польша, Венгрия и Словакия ограничивают ввоз украинской сельхозпродукции. По словам замминистра аграрной политики Украины Тараса Высоцкого, за начало августа объем поставок сократился до трети от обычных показателей. Если этот логистический кризис не будет преодолен, к осени на Украине возникнет дефицит складских помещений для нового урожая, так как некуда девать собранный. Судовладельцы отказываются заходить в украинские порты, а альтернативные пути через Европу не решают проблему: наземная логистика обходится намного дороже морских путей, а дунайские маршруты весьма ограничены, тем более сейчас, во время сильного обмеления.

Варшава настаивает на сохранении эмбарго, так как местные аграрии опасаются проникновения украинского зерна на внутренний рынок. На этом фоне Киев обратился к Еврокомиссии с просьбой выделить 220 млн евро на создание дополнительных мощностей для хранения. Только нужно ли это Европе, у которой полно собственных проблем?

Накануне в украинском сегменте соцстей разлетелся ролик: местный фермер показал, как выбрасывает помидоры прямо посреди поля, потому что не может их продать.