Шпионская программа DragonDoll атакует смартфоны на Android

Злоумышленники распространяют DragonDoll среди пользователей Android - под угрозой жители более чем 26 стран, в том числе России. Об этом сообщил РБК со ссылкой на экспертный центр безопасности Positive Technologies. Вирус маскируют под обновление Google Chrome: так преступники получают контроль над телефоном и похищают личные данные.

DragonDoll впервые заметили весной при разборе атаки на пользователей из Саудовской Аравии. За два месяца эксперты нашли около 150 вариантов программы. Схема простая: пользователь Chrome на Android попадает на поддельный сайт, похожий на официальную страницу браузера, и видит призыв обновить Chrome. После нажатия кнопки на телефон скачивается вредонос. Затем программа запрашивает разрешение на особые функции и устанавливает шпионский модуль.

После установки преступники могут управлять телефоном: включать и выключать экран, фиксировать нажатия, делать снимки экрана, читать сообщения. Программа показывает фальшивые окна поверх приложений, перехватывая пароли и ПИН‑коды, вытягивает списки чатов и контактов из мессенджеров (в том числе Telegram и WhatsApp*), считывает текст и время сообщений, перехватывает уведомления. В других мессенджерах данные собирают через копирование содержимого экрана.

Все украденные сведения программа шифрует и отправляет на сервер преступников на российском хостинге.

* - принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

Сообщалось, что мошенники в соцсетях, мессенджерах, на сайтах и рекламных площадках предлагают топливные карты и талоны по сильно заниженным ценам или со "скидками", заманивают ссылками на фишинговые сайты и выманивают реквизиты карты и одноразовые коды - так они получают доступ к счетам и крадут деньги, а обещанный товар не передают, после чего закрывают сайт.