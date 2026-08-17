Мэр Хабаровска: В условиях сложной паводковой ситуации все ответственные службы работают круглосуточно

По данным на 17 августа, уровень воды в реке Амур составляет 505 см - это на 2 см ниже показателя предыдущего дня.

Перевозки пассажиров речным транспортом на левый берег Амура продолжаются. Отправление осуществляется от остановки «Прибрежная» силами ЗАО «Амурские пассажирские перевозки».Перевозчик работает в штатном режиме: динамика уровня воды в реке Амур остается непредсказуемой, поэтому перевозки ведутся с учетом текущей гидрологической обстановки. При этом, по данным Дальневосточного УГМС, в ближайшие двое суток ожидается спад уровня воды на 5-10 см.

По состоянию на 14 августа ФБУ «Администрация Амурводпуть» не вводило ограничений на движение судов. Решение о подходе к тем или иным остановочным пунктам принимает капитан судна с учетом текущей гидрологической обстановки. Актуальную информацию об открытии или закрытии остановочных пунктов можно получить на официальном сайте ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» либо на сайте администрации города во вкладке - Управление промышленности и транспорта администрации города Хабаровска.

Мониторинг паводковой ситуации идет по всему региону. В краевом центре подготовились к прибытию большой воды.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук подчеркнул, что опыт паводков 2013, 2019 и 2021 годов помог сформировать отлаженный алгоритм действий.

«Все службы работают круглосуточно - 24 на 7. Безопасность людей - наш главный приоритет. Техника и рабочие ресурсы есть, алгоритм действий отработан. Прошу хабаровчан не волноваться: ситуация под контролем, мы делаем все, чтобы защитить город и его жителей», - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.