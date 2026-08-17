Несколько европейских стран введут ограничения для российских загранпаспортов

Несколько европейских государств введут ограничения для россиян – обладателей пятилетних загранпаспортов.

Решение вступит в силу 1 октября. Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция перестанут признавать российские пятилетние загранпаспорта. Информация об изменениях опубликована Еврокомиссией.

Бельгия, Люксембург и Нидерланды не предусматривают переходных исключений. В Швеции он будет: до 31 декабря 2026 г. небиометрические паспорта продолжат признавать, если шенгенская виза или ВНЖ страны ЕС или Шенгенской зоны были выданы до 1 октября 2026 г.

После вступления новых ограничений в силу небиометрические российские загранпаспорта не будут признаваться уже в 15 европейских странах. Ранее такие паспорта перестали принимать Финляндия, Исландия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Франция, Германия и Румыния, пишет Ассоциация туроператоров России.