Замруководителя свердловского СКР назначен Александр Олейников
Подполковник юстиции Александр Олейников назначен на должность заместителя руководителя следственного управления СК России по Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Соответствующий приказ 10 августа подписал председатель СК России Александр Бастрыкин.
В 2010 году Александр Олейников окончил Курганский государственный университет. С сентября того же года он начал свою работу в следственных органах.