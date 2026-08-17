Замруководителя свердловского СКР назначен Александр Олейников

Подполковник юстиции Александр Олейников назначен на должность заместителя руководителя следственного управления СК России по Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Соответствующий приказ 10 августа подписал председатель СК России Александр Бастрыкин.

В 2010 году Александр Олейников окончил Курганский государственный университет. С сентября того же года он начал свою работу в следственных органах.