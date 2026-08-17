В КБР полиция проверяет сообщения о перекрытии дороги вооруженными людьми

Полиция Кабардино-Балкарии организовала проверку после появления сообщений о группе мужчин, блокировавших проезд отдыхающим.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в региональном МВД.

16 августа в СМИ появилась информация о том, что в Зольском районе республики неизвестные на нескольких автомобилях перекрыли дорогу и не давали проехать по ней туристам. Утверждалось также, что мужчины были вооружены, пишет РИА Новости.

Ранее в Кабардино-Балкарии осудили фигурантов дела о "шариатском патруле". По данным следствия, с марта 2017 по ноябрь 2023 года обвиняемые нападали на местных жителей, чей образ жизни "не соответствовал их религиозно-экстремистским убеждениям". Участники экстремистской группы избивали их, в том числе палками. Всего пострадали 16 человек. приговорил десятерых участников "шариатского патруля" к срокам от трех с половиной до семи с половиной лет лишения свободы.