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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Российский рыбный экспорт растет: поставки за рубеж достигли 3,83 млрд долларов

Российский экспорт рыбной продукции уверенно растет, несмотря на внешние ограничения. К середине июля объем поставок за границу достиг 3,83 млрд долларов - это на 28 % больше, чем в прошлом году. Об этом рассказал Герман Зверев, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), в интервью "Российской газете".

Главный драйвер роста - Китай: за первые шесть месяцев года поставки туда выросли на 53 % и составили 2,34 млрд долларов. Еще около 500 млн долларов приходится на отгрузки через Южную Корею - они прибавили 13 %. При этом Корея работает как транзитный узел: много рыбы оттуда уходит дальше - в Японию, Вьетнам, Малайзию и Индонезию.

Европейский рынок тоже идет вверх: к концу мая стоимость поставок превысила 400 млн долларов. Основной вклад дал рост экспорта филе минтая. А вот в Японию поставки, наоборот, сократились: по японской статистике, они упали на 7 % и сейчас держатся на уровне 400 млн долларов.

Перспективным направлением считают Индию. По словам Германа Зверева, в стране есть хорошие возможности для переработки рыбы, а едят ее там примерно так же, как в Европе. Сейчас ведомства России и Индии обсуждают отмену ввозных пошлин - они пока мешают наращивать поставки.

На европейском рынке филе Россия крепко держится. С 2020 по 2025 год объемы экспорта выросли с 67 тыс. до 149 тыс. тонн - это плюс 122 %. Выручка поднялась с 298 млн до 495 млн евро. Доля России на рынке остается стабильной - 7-8 %.

Ранее сообщалось, что путассу стала самой дешевой рыбой на российском рынке - в июле ее продавали в среднем по 82 рубля за килограмм, поднявшись за три года с пятого на первое место в рейтинге; следом идут тихоокеанская сельдь (93 рубля), каспийская тюлька (95 рублей), черноморская килька (97 рублей) и атлантическая сельдь (110 рублей).

Теги: рыба, вылов, поставки


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