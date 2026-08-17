Екатеринбургские таможенники отдали детям конфискованную обувь

Сотрудники Екатеринбургской таможни передали в социальные центры свыше 2 тыс. пар детской обуви. Вся партия была ранее конфискована на Верх-Исетском таможенном посту, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

При досмотре груза из Китая были выявлены признаки конфиската - на демисезонных ботинках незаконно использовался товарный знак с изображением персонажа Kuromi. Стоимость изъятой партии эксперты оценили в 1,3 млн рублей. В отношении компании было возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 14.10 КоАП РФ "Незаконное использование чужого товарного знака". Суд оштрафовал импортера.

Всю обувь направили в пять городских социальных учреждений, где ее передадут нуждающимся детям.