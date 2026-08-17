Наконец-то! Вернуть горячую воду в дома Екатеринбурга могут уже сегодня

Горячая вода в домах жителей Екатеринбурга может появиться уже сегодня вечером. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Свердловского филиала "Т Плюс".

По данным компании, сейчас идет процесс подготовки тепловых сетей: трубопроводы необходимо заполнить, промыть, отобрать пробы воды и сдать ее на анализ.

"Если сегодня анализ будет выполнен и не зафиксирует отклонений от нормы, после 17:00 начнется подача воды в часть домов Центра, Юго-Западного микрорайона, Вторчермета. К 20 августа планируем восстановить подачу в остальные районы", - рассказали в "Т Плюс".

Напомним, что в первых числах августа часть Екатеринбурга осталась без воды из-за аварии на сетях "Водоканала". Сообщалось, что 8 фильтров вышли из строя из-за грязи в поступающей воде.

Вслед за холодной водой в ряде районов пропала и горячая. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял, что виновник водного коллапса обязательно будет определен.