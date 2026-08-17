Василевский — номер один: российский вратарь возглавил элитный рейтинг НХЛ

Пресс‑служба НХЛ назвала лучших действующих вратарей - на первом месте оказался Андрей Василевский из "Тампы". В топ‑10 попали еще два россиянина: Игорь Шестеркин из "Нью‑Йорк Рейнджерс" занял третью строчку, Илья Сорокин из "Нью‑Йорк Айлендерс" - четвертую. Перед ними в списке стоит Коннор Хеллебайк из "Виннипега" - олимпийский чемпион 2026 года в составе сборной США.

Андрею Василевскому 32 года. В прошлом сезоне он второй раз в карьере взял "Везина трофи" - награду лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ. Первый раз он получил ее в 2019 году. Также на счету Василевского два Кубка Стэнли - трофей покорялся ему в 2020 и 2021 годах. Ещё одно крупное достижение - золото чемпионата мира 2014 года со сборной России.

Сообщалось, что футболист Криштиану Роналду, 41‑летний португальский нападающий, заявил в интервью Vogue, что, скорее всего, этот год станет для него последним в футболе - он хочет оставить большое наследие и уже продумал планы на будущее.