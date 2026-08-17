Холодный циклон покидает Свердловскую область

В Свердловской области под конец лета ожидается потепление.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, регион по-прежнему находится под влиянием высокого обособленного холодного циклона, который, согласно расчетам, покинет Средний Урал к 19 августа.

"Днем 17 августа во многих районах Свердловской области пройдет кратковременный дождь. 18 августа по-прежнему прохладно, в юго-западных районах области осадки маловероятны, на остальной территории не исключаются локальные дожди. К середине недели температура воздуха повысится на 3-4 градуса, вернувшись к норме текущего периода", - говорится в прогнозе синоптиков.

Напомним, что недавно в Екатеринбурге был побит температурный рекорд 74-летней давности.