Жара и засуха нанесли сильнейший удар по странам Европы

Ежегодный ущерб, который наносят климатические аномалии странам ЕС, оценивается в €28 млрд. Эксперты прогнозируют, что к середине века эта цифра перешагнет отметку в €40 млрд, а при реализации наиболее пессимистичных сценариев может достичь €90 млрд. Так, 2026 год снова убедительно показал, что жара и засуха могут нанести сильнейший удар.

Этим летом Западная Европа столкнулась с аномальной жарой и засухой. Температура на несколько градусов превысила норму. Фермеры многих стран оказались в сложной ситуации: из-за выгоревших пастбищ и гибели кормовых культур им пришлось начать расходовать зимние запасы кормов на несколько месяцев раньше запланированного срока. Их дальнейшее будущее теперь под угрозой. Ситуацию усугубляют лесные пожары в Греции, Португалии и Италии. Наиболее серьезные потери понесла Франция: сокращение урожая эквивалентно убыткам в €900 млн. Дефицит овощей привел к их большому подорожанию, пишет ТАСС.

Экономисты считают, что Европу, и так переживающую не лучшие времена, ждут большие экономические проблемы. А агентство Bloomberg отмечает, что рекордная жара и засуха, охватившие Европу, грозят свести на нет практически весь прогнозируемый рост ВВП в 2026 году, который оценивался в 1,1%.