Медведицу с медвежатами заметили на территории кладбища в Нижневартовске

Медведицу с медвежатами заметили на территории четвертого и пятого кладбища в Нижневартовске в районе ГПЗ по дороге на Мегион. Информация опубликована в сообществе "Типичный краб Нижневартовск", передает корреспондент Накануне.RU.



По данным УМВД региона, сигнал о диких животных им поступил из ЕДДС. На место выезжали сотрудники полиции, однако медведей не обнаружили.