В США умерла актриса фильмов "Крик", которая родила племянницу мэру Киева

В США умерла актриса Хайден Панеттьери. Причина и другие подробности случившегося пока неизвестны. Она известна по роли, в частности, Кирби в фильмах "Крик".

Артистке было 36 лет. О её смерти сообщил телеканалу ABC news отец актрисы Скип Панеттьери. У неё осталась дочь Кайя Кличко. Она родилась в 2014 г. от бывшего обладателя титула чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Владимира Кличко.

В феврале 2023 г. скоропостижно скончался брат актрисы Янсен Панеттьери. Ему было 28 лет, а причиной смерти стала кардиомегалия в сочетании с осложнениями на аортальный клапан, пишет РБК.