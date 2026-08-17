Силы ПВО с начала года сбили более ста тысяч украинских БПЛА

С начала 2026 года силы ПВО сбили более ста тысяч украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ.

Всего, согласно подсчетам агентства, с 1 января по 16 августа уничтожено 101 868 дронов. Больше всего беспилотников военные перехватили в июле - 21 537, меньше всего - в январе - 5 394.

Наибольшее число беспилотников за сутки сбили 16 августа - 1 478.

Как ранее писало Накануне.RU, беспилотники меняют не только характер военных действий, но и страховой рынок. Еще год назад риск для жилья или автомобиля от БПЛА считался редким исключением, а сегодня страховые компании фиксируют кратный рост спроса. Число обращений по страхованию имущества от БПЛА достигло рекордных значений. Однако эксперты отмечают, что оформить полис — полдела. Получить по нему выплату — вот, где начинаются сложности.