В Перми у Коммунального моста утонул 16-летний подросток

В Перми у Коммунального моста утонул 16-летний подросток, сообщает "КП Пермь".

Трагедия произошла еще 14 августа. Трое подростков купались и стали тонуть. На крики о помощи прибежали другие подростки, которые неподалеку жарили шашлыки. Рядом с местом оказался сап-борд кого-то из отдыхающих - подростки схватили его. Один из компании поплыл на доске к тонущим, второй побежал за спасателем на пляж, а третий тут же начал звонить в службу спасения.

Тот, кто был на сапе, сумел подплыть к тонувшим и помог двоим — парню и девушке — забраться на доску. Но когда они обернулись, чтобы спасти третьего, того уже не было видно. Тело не нашли, сообщает источник издания.

По словам очевидца, "скорая помощь" приехала примерно через 15 минут. Девушку врачи забрали в больницу. Вскоре приехали также спасатели.