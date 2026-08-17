WP: Ближневосточные союзники США недовольны позицией Трампа по Ирану

Среди ключевых ближневосточных партнеров США, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Бахрейн и Кувейт, нарастает недовольство действиями президента США Дональда Трампа в отношении Ирана.

Как пишет The Washington Post, элиты этих стран все чаще задаются вопросом, нужно ли дальнейшее присутствие американских военных баз на их территории. Представители стран Залива открыто выражают недовольство: по их мнению, именно действия Трампа спровоцировали конфликт, за последствия которого им теперь приходится расплачиваться. В частности, суннитские страны (Саудовская Аравия, Турция и Пакистан) начали укреплять собственные оборонные союзы, пытаясь снизить зависимость от США. Они заключили соглашение о совместной обороне.

В Белом доме настаивают на сохранении особых отношений с союзниками, считая, что Иран находится в глубокой изоляции. Однако монархии недовольны. Изначальные надежды Эр-Рияда и Абу-Даби на быструю победу над Тегераном сменились разочарованием, так как стало очевидно, что это невозможно, а затяжной военный конфликт больно бьет по экономике странам.

Аналитики прогнозируют затяжной конфликт низкой интенсивности, сообщает Bloomberg. Несмотря на взаимные удары и попытки посредничества со стороны Катара и Пакистана, фундаментальные противоречия между Вашингтоном и Тегераном остаются неразрешимыми. Поэтому ситуация близка к патовой.

