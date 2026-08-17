Прокуратура обнаружила нарушения в зоозащитной организации в Новоуральске

На Среднем Урале прокуратура проверила местную зоозащитную организацию и обнаружила массу нарушений.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка проводилась в общественной организации Новоуральска под названием "Защита бездомных животных". Было установлено, что там не проводились мероприятия по обязательному карантированию поступивших животных, а их кормление производилось лишь раз в день. Кроме этого, не проводилась обязательная вакцинация против бешенства и иных болезней и не было обеспечено своевременное оказание ветеринарной помощи питомцам.

По итогам проверки прокуратура направила иск о возложении обязанности на организацию устранить все нарушения. Новоуральский городской суд эти требования полностью поддержал.

Напомним, ранее прокуратура нашла массу нарушений в приюте для собак в Красноуральске.