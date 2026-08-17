19 Августа 2026
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Цены на зерно в России падают: рынок реагирует на проблемы с отгрузкой

В России дешевеет зерно: пшеница за неделю потеряла 2-2,8 % стоимости, ячмень - 5,6 %. Цены на минимуме с мая 2024 года. Причина - сложности с отправкой через порты и резкое падение экспорта. При этом в мире цены на пшеницу из других стран растут, пишет "Ъ".

По данным "Совэкона", в период 10-16 августа пшеница третьего класса стоила в среднем 11,5 тыс. руб. за тонну (минус 2,8 %), четвертого - 11 тыс. руб. (минус 3,1 %), пятого - 10 тыс. руб. (минус 2 %). Ячмень опустился до 9,7 тыс. руб., потеряв 5,6 %. За год цена на пшеницу четвертого класса упала на 24 %.

На юге спад заметнее: по данным KSM, за месяц пшеница третьего класса подешевела на 15,4 %, до 13 тыс. руб., четвертого - на 12 %, до 12,5 тыс. руб.; ячмень потерял 16 %. Индекс пшеницы Национальной товарной биржи на 14 августа - 13,4 тыс. руб. при поставке в Новороссийск (минус 2,6 % за неделю, минус 20,7 % год к году). С 12 по 14 августа котировки не менялись из‑за нехватки сделок.

Работа всех трех зерновых терминалов в Новороссийске остановлена - об этом сообщили в ГК "Дело" и "Деметра‑Холдинг". Проблемы возникли на фоне сбоев в Тамани и ограничений судоходства в Азовском море. По словам директора "Совэкона" Андрея Сизова, закупок почти не было, поэтому цены в портах не складывались. Аграрии не спешат продавать зерно, элеваторы заполнены, отгрузок нет.

Экспорт падает: в Институте конъюнктуры аграрного рынка прогнозируют сокращение поставок пшеницы в августе более чем на 30 % год к году. USDA снизило прогноз экспорта российского зерна на сезон‑2025/26 с 47,5 млн до 46 млн тонн (минус 4,2 % год к году).

Часть поставок перенаправляют: в Поволжье спрос выше из‑за отгрузок в Иран. По оценке "Прозерно", в июле-августе Иран стал вторым покупателем российского зерна - 273,1 тыс. тонн (69,2 % - кукуруза, 19,3 % - ячмень, 11,5 % - пшеница). В топ‑5 импортеров также вошли Египет, Кения, Судан и Саудовская Аравия.

Андрей Сизов не ждет скорого роста цен: участники рынка сдерживают закупки из‑за дорогого кредита и ожиданий дальнейшего снижения цен.

Мировые цены растут: по данным USDA, пшеница из Евросоюза стоит 262 доллара за тонну (плюс 10,6 % за месяц), канадская - 292 доллара (плюс 7,4 %), американская - 321 доллар (плюс 8,8 %). Экспортная цена российского зерна снизилась до 224 долларов за тонну (минус 1,3 %).

Ранее сообщалось, что аграрный сектор России переживает непростые времена: несмотря на высокие объемы производства и хорошую урожайность, рынок сталкивается с избытком зерна - его все сложнее продать по выгодной цене. Посевные площади сокращаются (в частности, яровые - на 11,5 %), финансовые показатели отрасли ухудшаются (прибыль предприятий за первые пять месяцев 2026 года упала на 17,4 %, а доля убыточных организаций достигла 28,5 %.

Теги: зерно, цены, поставки


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