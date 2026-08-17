17 Августа 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Первоуралец отсудил у предпринимателя свыше 50 тысяч рублей за прогулы уроков по музыке

Житель Первоуральска отсудил у предпринимателя, с которым заключил договор на обучение игре на музыкальном инструменте, свыше 56 тыс. рублей. Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, мужчина сам не посещал занятия, после чего потребовал вернуть за них деньги.

В ноябре 2025 года свердловчанин заключил договор с ИП, общая стоимость услуг составила 44 тыс. рублей, 9 тыс. из которых - доступ к интернет-платформе. Курс составлял 24 занятия. Уже в декабре заказчик направил заявление об отказе от дальнейшего исполнения договора, так как он посетил только три занятия, однако предприниматель отказался возвращать деньги. Клинт же нашел в договоре пункт, согласно которому при досрочном расторжении соглашения стоимость одного занятия увеличивалась почти в 2 раза – до 3,5 тыс. рублей при обычной цене 1 тыс. 850 рублей.

Мужчина обратился в Первоуральский городской суд с требованиями о признании указанного пункта недействительным, взыскании неосновательно удержанных денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда и судебных расходов. После этого предприниматель вернул клиенту 24 тыс. рублей, однако суд все же признал пункт договора недействительным и взыскал с ИП дополнительно:

  • 13 тыс. 950 рублей в счет стоимости неоказанных услуг;
  • 5 тыс. рублей компенсации морального вреда;
  • 3 тыс. рублей штрафа за отказ от добровольного удовлетворения требований потребителя;
  • 35 тыс. рублей расходов на оплату услуг представителя.

Не согласившись с решением, ИП подал апелляцию, утверждая, что суд не учел фактический объём услуг и реальные расходы исполнителя, а также назвал судебные издержки завышенными. Однако Свердловский областной суд отклонил доводы жалобы: ответчик так и не представил доказательств понесенных затрат. Расходы на представителя признаны разумными с учетом сложности дела.

Решение Первоуральского городского суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба предпринимателя - без удовлетворения.

Теги: Первоуральск, предприниматель, музыка, урок, прогул, компенсация, суд


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