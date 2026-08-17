17 Августа 2026
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Иран запретил кораблям США появляться в Ормузском проливе

Кораблям США отныне запрещено входить в Ормузский пролив, а также в разделяемые им Персидский и Оманский заливы. Об этом заявил командующий армии Ирана генерал Амир Хатами.
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Он подчеркнул, что Тегеран считает вопрос своего доминирования в регионе решенным и будет лишь укреплять достигнутые позиции. А США в регионе делать нечего. Он назвал расчеты президента США Дональда Трампа на успех против Ирана ошибочным. США уже утратили свое былое влияние, а любые попытки силового давления на Тегеран бесперспективны. Поэтому США могут лишь принять новую реальность как факт.

Уже несколько месяцев навигация в Ормузском проливе остается очень ограниченной. Иран выдвинул ряд требований для нормализации ситуации, включая отмену санкций и разблокирование активов. В свою очередь, Трамп ранее заявлял о планах установить контроль над проливом и открыть его для свободного судоходства.

Накануне Иран и Оман спустя три месяца переговоров достигли соглашения по судоходному маршруту через Ормузский пролив. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал эту договоренность самостоятельным соглашением двух прибрежных стран. А полное восстановление судоходства произойдет только после прекращения морской блокады США, угроз и выплаты компенсаций за нанесенный ущерб.

В США оппоненты Трампа обвиняют его в том, что своей войной он лишь укрепил позиции Ирана в регионе.

Теги: Иран, США, Ормузский пролив


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