17 Августа 2026
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Происшествия Республика Бурятия
Фото: Накануне.RU

Жителю Бурятии грозит срок по делу о вырубке леса на 14,5 млн

В Бурятии задержан возможный "чёрный лесоруб". 42-летний житель села Усть-Баргузин якобы спилил лес на 14,5 млн руб. и продал его за 200 тыс. руб.

Пострадало Максимихинское участковое лесничество. Там незаконно вырубили более 540 "кубов" деревьев на трёх участках лесопарка. Вскоре удалось задержать предполагаемого исполнителя. В мае-июне 2026 г. он без разрешения спилил 227 сосен, лиственниц, осин и берёз. Ущерб составил более 14,5 млн руб.

Сотрудники полиции изъяли у злоумышленника бензопилу, гусеничный трактор ТДТ-55, мопед и часть заготовленных лесоматериалов. Собеседник силовиков признался, что вывозил деревья на личном тракторе и складывал их в лесу для дальнейшей транспортировки в пункт приёма-отгрузки в селе Усть‑Баргузин. К перевозкам он обманом привлёк знакомого на "КамАЗе", платя ему по 15 тыс. руб. за рейс.

При попытке правонарушителя сдать древесину владелец пилорамы запросил документы на товар, однако так и не получил их. Предприниматель отказался принимать груз и потребовал убрать его с территории. Чтобы хоть как-то реализовать добычу, селянин распилил её на дрова и продал местным жителям, выручив чуть более 200 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован, сообщает региональное управление МВД.

Теги: Лес, вырубка, Бурятия


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