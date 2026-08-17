Каллас анонсировала "самый масштабный" с 2022 года санкционный пакет против России

Евросоюз готовит "самый масштабный" с 2022 года пакет санкций против России, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас изданию Die Welt.

По ее словам, в случае принятия этого пакета число подсанкционных российских граждан и организаций увеличится на треть. Каллас добавила, что расширение санкций запланировано на эту осень.

23 июля был введен 21-й пакет санкций ЕС против России. При его согласовании, по данным Financial Times, сразу шесть стран Евросоюза — Австрия, Германия, Греция, Италия, Португалия и Франция — требовали смягчить отдельные положения или ввести исключения для своих экономик. В результате Еврокомиссия отказалась от наиболее радикальных ограничений в рамках 21-го пакета санкций. На этом фоне в Евросоюзе якобы рассматривают возможность отказа от утверждения крупных санкционных пакетов против России, сообщили СМИ.